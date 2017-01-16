Osmanlıspor 0 - 1 Beşiktaş / Maç devam ediyor

45.DK: Hakem Ali Palabıyık maçın ilk yarısını bitiriyor ve ilk devre Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45.DK: İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

42.DK: Ricardo Quaresma, rakibi Muhammed Bayır'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

39.DK: Osmanlıspor yarı alanının ilk metrelerinde serbest vuruş için topun başına geçen Ricardo Quaresma ortasını ceza alanına gönderiyor ancak bu ortaya kimse dokunamıyor ve top doğrudan auta çıkıyor.

36.DK: Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Adrien Regattin, ortasını kale ağzına doğru gönderiyor fakat savunma topu uzaklaştırıyor.

34.DK: Ricardo Quaresma'nın pasıyla topla buluşan Ryan Babel ceza yayının hemen üzerinden sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top farklı bir şekilde auta çıkıyor.

31.DK: Köşe vuruşu için topun başına geçen Adrien Regattin altıpasın üzerine doğru ortasını yapıyor fakat Beşiktaş savunması topu uzaklaştırıyor.

30.DK: Sağ kanattan derinlemesine pasla topla buluşan Avdija Vrsajevic ceza alanına ortasını göndermek istiyor ancak top Adriano'ya çarpıp kornere gidiyor.

27.DK: Sol kanattan Muhammed Bayır'ın penaltı noktası üzerine doğru gönderdiği ortasını Dusko Tosic uzaklaştırıyor.

23.DK: Ceza yayının hemen solundan Koray Altınay, sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top taca çıkıyor.

20.DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Anderson Talisca ile maçta 1-0 öne geçiyor. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla topla buluşan Anderson Talisca ceza ceza yayı çizgisi üzerinden çok düzgün bir şut çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

16.DK: Ceza sahası dışı sağ çaprazdan tehlikeli bir noktadan Osmanlıspor serbest vuruş kazanıyor. Topun başına geçen Mehmet Güven doğrudan kaleye şutunu çekiyor ancak Fabricio Agosto zorlanmadan bu şutu kurtarmayı başarıyor.

14.DK: Beşiktaş'ın golü geçersiz sayılıyor ! Osmanlıspor yarı alanında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Ricardo Quaresma ortasını ceza alanı sağ tarafına doğru gönderiyor. O noktada Marcelo Guedes topu kafayla içeri çeviriyor. Cenk Tosun müsait pozisyonda topun gelişine şutunu çekerek ağları havalandırıyor ancak daha öncesinde Marcelo Guedes topa hareketlenirken ofsayta yakalanıyor.

12.DK: Ceza sahası dışı sol çaprazında rakibine yaptığı presle topu kapan Aminu Umar sağ ayağıyla yerden şutunu çekiyor ancak top farklı bir şekilde auta çıkıyor.

8.DK: Hızlı hücuma çıkan Anderson Talisca, rakibi Koray Altınay tarafından düşürülüyor ve hakem Ali Palabıyık sarı kartını Koray için kullanıyor.

7.DK: Sağ kanada uzun gönderilen topu son çizgide kontrol eden Ricardo Quaresma ortasını arka direğe doğru yapıyor ancak bu ortaya kimse dokunamıyor ve top tehlikeli bölgenin dışına çıkıyor.

2.DK: Sağ kanatta Cenk Tosun'dan aldığı pasla topla buluşan Ricardo Quaresma ortasını ceza alanına göndermek istiyor ancak top Muhammed Bayır'a çarpıp taca çıkıyor.

1.DK: Hakem Ali Palabıyık maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi ekip Osmanlıspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Osmanlı Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Ev sahibi takım karşılaşma öncesinde 26 puanla 6. sırada yer alırken, siyah-beyazlılar 35 puanla 3. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER:

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Muhammed, Mehmet, Koray, Aminu, Maher, Regattin, Webo

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk