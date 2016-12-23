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Oscar resmen açıklandı ! Yeni takımı...

OSCAR RESMEN AÇIKLANDI ! YENİ TAKIMI...

Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar'ın Çin kulüplerinden Shanghai SIPG'e transferini resmen duyurdu.

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Andre Villas-Boas'ın çalıştırdığı Shangai SIPG takımı ile anlaşan Oscar Chelsea 70.5 milyon euro kazandırdı. Oscar böylece, Londra ekibinin bugüne dek sattığı en pahalı oyuncu oldu. Oscar'ın da, haftalık 90 bin sterlin olan maaşını 4'e katlayacağı belirtiliyor.

Aynı zamanda Brezilyalı yıldız Oscar, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği oyuncular arasındaydı.
 
İngiliz kulübü Chelsea, Oscar ve Shanghai SIPG transfer anlaşmasını resmi siteden böyle duyurdu:
 
Chelsea kasasını dolduruyor
 
İngiltere Premier Lig ekiplerinden  Chelsea, son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlar kadar gönderdikleri  futbolculardan elde ettiği gelirlerle de adından söz ettiriyor.
 
Son olarak Brezilyalı oyuncusu Oscar'ı 70,5 milyon euroya Çin  temsilcisi Shanghai SIPG'e yollayan Chelsea, son yıllarda uyguladığı başarılı  transfer politikasıyla İngiltere Premier Lig'de son 3 sezonda gönderdiği  oyunculardan en çok gelir elde eden kulüp oldu.
 
UEFA'nın  finansal fair play kriterlerinin devreye girmesinin ardından  son yıllarda transfer politikasını değiştiren Chelsea, 2013 yılının haziran  ayından itibaren yolladığı oyunculardan kasasına 403,25 milyon euro koydu.
 
Birçok futbolcudan kar etti
 
Zenginliğiyle tanınan dünyaca ünlü Rus işadamı  Roman Abramoviç  tarafından 2003'te satın alınmasının ardından Fernando Torres, Andriy Shevchenko,  Didier Drogba ve Eden Hazard gibi döneminin birçok yıldız futbolcusunu astronomik  bedellerle kadrosuna katan Chelsea, transferleriyle Avrupa'da ses getirmişti.
 
Yıldız oyuncuları kadrosuna katma politikasını sonraki yıllarda da  devam ettiren Chelsea, özellikle son dönemlerde ise transferlerden elde ettiği  gelirle de Avrupa'nın sayılı kulüpleri arasına adını yazdırdı.
 
Manchester United'a 45 milyon avro bonservis bedeli karşılığında  2014'te gönderilen İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata, Oscar'ın ardından son 3  yılda transferde Chelsea'nin kasasını en çok dolduran oyuncu oldu.
 
Chelsea, David Luiz'i 2014 yılının ara transfer döneminde 50 milyon  avro karşılığında Paris Saint-Germain'e (PSG) göndererek tarihinin en kazançlı  transferlerinden birini daha gerçekleştirdi. İngiltere temsilcisi, Brezilyalı  savunma oyuncusunu sezon başında bu kez 35 milyon avro ödeyerek kadrosuna yeniden  kazandırdı ve bu oyuncunun bonservisinden de 15 milyon avro kar etti.
 
Zarara uğratan transferler
 
Mavi-beyazlı kulüp, bazı oyuncularını düşük bedellerle kadrosundan  çıkararak ekonomik açıdan büyük zarara uğradı. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven,  2013'te Jeffrey Bruma'yı  3,50 milyon avro karşılığında Chelsea'den kadrosuna  katarken, bu sezon başında ise 11,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında  Almanya'dan Wolfsburg'a sattı.
 
Chelsea'nin transferde yaşadığı en büyük zarar ise Kevin De Bruyne  oldu. 2012'de Belçika temsilcisi Genk'ten 8 milyon avro bedelle satın aldığı  Belçikalı oyuncuyu 2014'te Wolfsburg'a 22 milyon avroya yollayan Chelsea, o  dönemde karlı bir transfere imza atsa da daha sonra büyük pişmanlık yaşadı.  Wolfsburg'da geçirdiği bir buçuk sezonda kendini geliştiren De Bruyne, Manchester  kentinin diğer köklü kulübü Manchester City'e 2015 yılında bu kez 74 milyon  avroya transfer oldu.
 
Demba Ba Beşiktaş'ı güldürdü
 
Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Demba Ba da Chelsea'yi zarara  uğratan isimler arasında yer aldı. Newcastle United'dan 8,5 milyon avro  karşılığında transfer edilen Senegalli milli golcü, beklenen verimi  sağlayamayınca bir sezon sonra Beşiktaş'a 6 milyon avro karşılığında transfer  oldu.
 
Siyah- beyazlı kulüpte yeniden forma giren Demba-Ba, çıktığı 44 maçta  27 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyince Shanghai Shenhua'nın dikkatini  çekti ve 13 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Çin'in yolunu tuttu.
 
Beşiktaş, böylece tarihinin en yüksek miktarda bonservis bedeli ödenen  transferini, Chelsea'den aldığı oyuncuyla gerçekleştirdi.
 
Chelsea, Atletico Madrid'den 2014'te 20 milyon avro bonservis bedeli  karşılığında satın aldığı Brezilyalı oyuncu Felipe Luis'i sonraki yıl ise 16  milyon avroya aynı kulübe geri göndererek ekonomik açıdan zarar ettiği bir başka  transfer daha yaşadı.
 
Kiralama modeliyle kara geçti
 
Chelsea'de son yıllarda kadroya giremeyen futbolcular, deneyim  kazanması amacıyla Avrupa'nın başka kulüplerine kiralandı. Gittikleri kulüplerde  kendini kanıtlayan bu oyuncular da önemli bonservis bedelleri karşılığında  yollanarak İngiltere temsilcisi için önemli bir gelir kaynağı oldu.
 
Mavi-beyazlılar, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'yu daha önceki  sezonlarda kiraladığı Everton'a 2014'ün temmuz ayında 35,5 milyon avro  karşılığında gönderdi.
 
Chelsea, benzer kiralama yöntemiyle Southampton'a Ryan Bertrand'ı  (13,5 milyon avro), Roma'ya Mohamed Salah'ı (kiralama bedeli dahil 20 milyon  avro), Borussia Mönchengladbach'a Thorgan Hazard'ı (kiralama bedelleri dahil 9,5  milyon avro) yolladı.
 
İngiliz temsilcisinin bonservisinden yüksek gelir elde ettiği diğer  transferler arasında Alman kanat oyuncusu Andre Schürrle (32 milyon avro),  Brezilyalı Ramires (28 milyon avro) ve kaleci Petr Cech (14 milyon avro) de  bulunuyor.
 
Chelsea'nin 2013'ün yazından itibaren bonservisiyle sattığı oyuncular  şöyle:
 
Jeffrey Bruma (PSV Eindhoven) - 3,50 milyon euro
 
Kevin De Bruyne - (Wolfsburg) - 22,5 milyon euro
 
Juan Mata - (Manchester United) - 45 milyon euro
 
David Luiz - (Paris Saint-Germain) - 50 milyon euro
 
Demba Ba - (Besiktaş) - 6 milyon euro
 
Patrick van Aanholt (Sunderland) - 2 milyon euro
 
Romelu Lukaku (Everton) - 35,5 milyon euro
 
George Saville (Wolverhampton Wanderers) - 1,25 milyon euro
 
Andre Schürrle (Wolfsburg) - 32 milyon euro
 
Ryan Bertrand (Southampton) - 13,5 milyon euro
 
Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) - 8 milyona euro + 1,5  milyon euro kira bedeli
 
Gael Kakuta (Sevilla) - 5 milyon euro
 
Petr Cech (Arsenal) - 14 milyon euro
Josh McEachran (Brentford) - 1 milyon euro
 
Filipe Luis (Atletico Madrid) - 20 milyon euro
 
Oriol Romeu (Southampton) - 7 milyon euro
 
Ramires (Jiangsu Suning) -  28 milyon euro
 
Stipe Perica (Udinese) - 4 milyon euro
 
Mohamed Salah (Roma) - 15 +5 milyon euro kira bedeli
 
Papy Djilobodji (Sunderland) - 9,5 milyon euro
 
Marko Marin (Olympiakos) - 3 milyon euro
 
Oscar - (Shanghai SIPG) - 70,5 milyon euro

Milliyet
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