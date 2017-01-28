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Orta sahaya iki takviye

ORTA SAHAYA İKİ TAKVİYE

Trabzonspor, orta sahaya iki takviye daha yapmayı planlıyor.

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Emmanuel Mas, Joao Pereira, Olcay Şahan, Carl Medjani ve son olarak da Hugo Rodallega’yı transfer ederek kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, orta sahaya iki takviye daha yapmayı planlıyor.

Bordo-mavililerin Beşiktaş’tan Tolgay Arslan ile Celta Vigo’dan Fabian Orellana için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
 
31 Ocak’ta sona erecek transfer dönemi öncesi elini çabuk tutmak isteyen Karadeniz ekibinin bu anlamda çalışmalarına hız verdiği kaydedildi. Trabzonspor’un ayrıca Torino takımında forma giyen orta saha oyuncusu Josef Martinez için yaptığı teklifin de İtalya ekibi tarafından yeterli bulunmadığı bildirildi.

Milliyet

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