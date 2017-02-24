Orta sahada cep telefonu bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kayserispor'u ağırladı.



Mücadeleye damga vuran hareket ise Kayserispor'un Brezilyalı golcüsü Welliton'dan geldi. Santrayı yapmak için orta noktaya gelen futbolcu orta sahada bir cep telefonu buldu. Bu cep telefonunu hakem Halil Umut Meler'e verdi.



Maçın hakemi cep telefonunu 4. hakeme teslim etti ve bu ilginç olay sonrası mücadele başlayabildi.



Cep telefonunun kime ait olduğu henüz bilinmezken bu görüntü uzun süre akıllardan silinmeyecek gibi gözüküyor.