Orkan Çınar takasla geliyor !

Spor Toto Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayacak ikincü transfer döneminde Trabzonspor'un Akakpo, Muhammet Demir, İbanez ve Sheidaev'i kiralık ya da bonservisleriyle gönderebileceği belirtiliyor.

Bu futbolcuların takasta kullanılması da gündemde. Muhammet'i eski kulübü Gaziantepspor istiyor.



Trabzonspor geçtiğimiz yılda transfer listesinde bulunan Orkan Çınar'ı Muhammet karşılığında Gaziantepspor'dan almayı planlıyor. Antep'in ise bu transferde Muhammet'e karşılık bir miktar para isteyeceği gelen bilgiler arasında.



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