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Orduspor tesislerinin elektriği kesildi

ORDUSPOR TESİSLERİNİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Orduspor Kulübünün eski dönemden kalan borçlarından dolayı tesislerindeki elektrikler kesildi.

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Mor-beyazlı ekibin bu akşam yaptığı antrenmandan sonra tesislere gelen elektrik idaresi görevlileri, elektriği kesti. 

Kulüp başkanı Yaşar Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski dönemden kalan borçlar nedeniyle kulübün Durugöl Mahallesi'ndeki tesislerinin elektriklerinin kesildiğini söyledi.  
Kulübün karanlığa gömüldüğünü ve futbolcuların mum ışığında akşam yemeğini yediklerini belirten Pamuk, "Sorunun çözülememesi nedeniyle futbolcuları otellere yerleştirmek zorunda kaldık. Orduspor camiası olarak bu sorunun kısa sürede çözülmesini bekliyoruz." diye konuştu.  
Yaşar Pamuk, 50 yıllık kulübü amatör kümeye düşürmemek için mücadele verdiklerini, bu mücadele içerisindeyken böyle sorunlarla karşılaşmalarının kendilerini üzdüğünü sözlerine ekledi.  

AA
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