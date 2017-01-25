Orduspor tesislerinin elektriği kesildi

Mor-beyazlı ekibin bu akşam yaptığı antrenmandan sonra tesislere gelen elektrik idaresi görevlileri, elektriği kesti.
Kulüp başkanı Yaşar Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski dönemden kalan borçlar nedeniyle kulübün Durugöl Mahallesi'ndeki tesislerinin elektriklerinin kesildiğini söyledi.
Kulübün karanlığa gömüldüğünü ve futbolcuların mum ışığında akşam yemeğini yediklerini belirten Pamuk, "Sorunun çözülememesi nedeniyle futbolcuları otellere yerleştirmek zorunda kaldık. Orduspor camiası olarak bu sorunun kısa sürede çözülmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Yaşar Pamuk, 50 yıllık kulübü amatör kümeye düşürmemek için mücadele verdiklerini, bu mücadele içerisindeyken böyle sorunlarla karşılaşmalarının kendilerini üzdüğünü sözlerine ekledi.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Eski Galatasaraylı Albert Reira'nın yeni takımı şaşırttı !
Pato'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray...
Advocaat'tan gençlere mesaj: Belki izin vereceğiz...
Fenerbahçe'den flaş Mehmet Ekici açıklaması !
Demba Ba'nın merakla beklenen sağlık raporu geldi !
76 bin kişilik stadyumda tek başına bir taraftar !
Podolski gönülleri fethetti ! O maçta giydiği formayı...
Osmanlıspor kupada çok rahat ! Net skorla tur geldi...
Bursaspor Türkiye Kupası'na 3 puanla veda etti !
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor fırtınası devam ediyor
Miroslav Stoch'tan nişanlısına 80 bin euroluk hediye !
Galatasaray gönderdi, İspanyol ekibine imza attı !
ORDUSPOR TESİSLERİNİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ
Orduspor Kulübünün eski dönemden kalan borçlarından dolayı tesislerindeki elektrikler kesildi.
Mor-beyazlı ekibin bu akşam yaptığı antrenmandan sonra tesislere gelen elektrik idaresi görevlileri, elektriği kesti.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS