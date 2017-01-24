ANA SAYFA
Önce veda, sonra merhaba

ÖNCE VEDA, SONRA MERHABA

Trabzonspor, 4 günde iki tarihi maça çıkacak...

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda perşembe günü Atiker Konyaspor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son, pazar günü ise Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor karşılaşmasıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçına çıkacak.

Dört günlük süre içerisinde tarihe geçecek iki karşılaşmayı oynayacak  bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'na 'elveda', Şenol Güneş Spor  Kompleksi'ndeki yeni stadına da 'merhaba' diyecek.
 
1951 yılında yapılan Hüseyin Avni Aker Stadı'nda kuruluşunun ardından  1967-1968 sezonunda ilk karşılaşmasını oynayan bordo-mavili takım, 50 yıl  mücadele ettiği sahada son maçını Atiker Konyaspor ile yapacak.
 
Karadeniz ekibi, Akyazı mevkisindeki denizin dolgu alanının  tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan  sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık'ta açılışı  gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçını da ligde Gaziantepspor'a karşı oynayacak.
 
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde statta incelemelerde bulunan kulüp  asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine açıklama yaptı.
 
Çubukçu, ligin ikinci yarısına Bursaspor ve Kasımpaşa deplasmanında  aldıkları galibiyetlerle iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Amacımız  taraftarlarımızın keyif alabilecekleri, mutlu olmalarını sağlayacak bir oyun  ortaya koymak. Sezon başında yapmış olduğumuz transferlerle bir miktar taraftarımızın gözünde hayal kırıklığı yarattık gibi olsa da ikinci devre  başındaki transferler takıma katkı sağladı." dedi.
 
Hafta içinde Trabzonspor'un tarihe geçecek iki karşılaşmayı  oynayacağını vurgulayan Çubukçu, şöyle devam etti:
 
"Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor karşılaşmasıyla Avni Aker'e  veda edeceğiz, Akyazı'daki Şenol Güneş Kompleksi'ne de 29 Ocak'taki Gaziantepspor  lig maçıyla 'merhaba' diyeceğiz. Statta incelemelerde bulunduk. Futbol  Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü, iyi bir organizasyonla çalışmaları  yürütüyor. Hemen hemen eksikliklerimizi tamamladık. Bir aksilik çıkmazsa pazar  günü Gaziantepspor ile ilk maçımızı burada oynamak istiyoruz."
 
Çubukçu, üzdükleri taraftarları yeni statlarında sevindirmek  istediklerini kaydederek, "Taraftarın Trabzonspor'da gerçekten çok büyük itici  güç olduğunu herkes biliyor. Trabzonspor'u desteklemelerini, her zaman yanında  olmalarını, pazar günü de bu stadı doldurmalarını çok istiyoruz." diye konuştu.
 
Taraftarlardan Avni Aker'e ziyaret
Trabzonsporlu taraftarlar, Hüseyin Avni Aker Stadı'nı son maç öncesi  ziyaret ediyor.
 
Bordo-mavili taraftarlardan Yavuz Şeker, yıllarca bu statta maçlar  seyrettiklerini, birçok anılarının olduğunu belirterek, "Konyaspor ile  yapacağımız son maç öncesi stada geldik. Yeğenim de Samsun'da yaşıyor. O da stadı  görmek istedi. Bu vesileyle stadı gezdik." dedi.
 
Ufuk Şeker ise Samsun'da yaşadığını belirterek, "Stadı gezmeyi çok  istiyordum. Son maçı da tribünde yer alarak izleyeceğim." diye konuştu.
 
Çim görevlisi de veda ediyor
Hüseyin Avni Aker Stadı'nın çim görevlisi Hasan Birinci de perşembe  günü Atiker Konyaspor maçıyla görevini tamamlayacağını söyledi.
 
63 yaşındaki Birinci, iş arkadaşı Kamil Eyüboğlu ile statta 17 yıl  görev yaptığını belirterek, "Birçok anılarımız oldu. Ailemizden çok buraya hizmet  verdik. Konyaspor maçı son görevimiz olacak. Artık yaşlandım, sağlık sorunlarım  da var. Akyazı Stadı'nda görev yapmayacağım. Burası benim ailem gibiydi. İki  çocuğum var, Avni Aker de üçüncü çocuğum gibiydi. Birçok hüznü bir arada  yaşıyorum." ifadesini kullandı.
 
Birinci, kulübün de 29 yıllık divan kurulu üyesi olduğunu dile  getirerek, "Bu statta birçok şampiyonluklar yaşadık. İnşallah Akyazı'da da  şampiyonluklar yaşarız. Hiç unutamadığım karşılaşma Bursaspor ile oynadığımız  kupa maçıydı. İlk maçımızı deplasmanda 3-0 kaybetmiştik, ikinci maçı 5-1  kazanarak kupayı kazandık. Fenerbahçe'ye 1995-96 sezonunda kaybettiğimiz maç ise  en çok üzüldüğüm karşılaşmaydı." diye görüş belirtti.

48
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Trabzonspor’un avukatı tutuklandı !Josue Çaykur Rizespor yolunda !Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 25'te
Galatasaray'da Aurelien Chedjou affedildiDemba Ba geri dönüyor !Caner Erkin idmanlara başladı
Mehmet Ekici için bir teklif daha !Kimse inanmadı ! Komik duruma düştü...Kaya Göre Avustralya Açık'ta çeyrek finalde
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS