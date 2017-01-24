Önce veda, sonra merhaba

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda perşembe günü Atiker Konyaspor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son, pazar günü ise Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor karşılaşmasıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçına çıkacak.

Dört günlük süre içerisinde tarihe geçecek iki karşılaşmayı oynayacak bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'na 'elveda', Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadına da 'merhaba' diyecek.



1951 yılında yapılan Hüseyin Avni Aker Stadı'nda kuruluşunun ardından 1967-1968 sezonunda ilk karşılaşmasını oynayan bordo-mavili takım, 50 yıl mücadele ettiği sahada son maçını Atiker Konyaspor ile yapacak.



Karadeniz ekibi, Akyazı mevkisindeki denizin dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçını da ligde Gaziantepspor'a karşı oynayacak.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde statta incelemelerde bulunan kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine açıklama yaptı.



Çubukçu, ligin ikinci yarısına Bursaspor ve Kasımpaşa deplasmanında aldıkları galibiyetlerle iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Amacımız taraftarlarımızın keyif alabilecekleri, mutlu olmalarını sağlayacak bir oyun ortaya koymak. Sezon başında yapmış olduğumuz transferlerle bir miktar taraftarımızın gözünde hayal kırıklığı yarattık gibi olsa da ikinci devre başındaki transferler takıma katkı sağladı." dedi.



Hafta içinde Trabzonspor'un tarihe geçecek iki karşılaşmayı oynayacağını vurgulayan Çubukçu, şöyle devam etti:



"Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor karşılaşmasıyla Avni Aker'e veda edeceğiz, Akyazı'daki Şenol Güneş Kompleksi'ne de 29 Ocak'taki Gaziantepspor lig maçıyla 'merhaba' diyeceğiz. Statta incelemelerde bulunduk. Futbol Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü, iyi bir organizasyonla çalışmaları yürütüyor. Hemen hemen eksikliklerimizi tamamladık. Bir aksilik çıkmazsa pazar günü Gaziantepspor ile ilk maçımızı burada oynamak istiyoruz."



Çubukçu, üzdükleri taraftarları yeni statlarında sevindirmek istediklerini kaydederek, "Taraftarın Trabzonspor'da gerçekten çok büyük itici güç olduğunu herkes biliyor. Trabzonspor'u desteklemelerini, her zaman yanında olmalarını, pazar günü de bu stadı doldurmalarını çok istiyoruz." diye konuştu.



Taraftarlardan Avni Aker'e ziyaret

Trabzonsporlu taraftarlar, Hüseyin Avni Aker Stadı'nı son maç öncesi ziyaret ediyor.



Bordo-mavili taraftarlardan Yavuz Şeker, yıllarca bu statta maçlar seyrettiklerini, birçok anılarının olduğunu belirterek, "Konyaspor ile yapacağımız son maç öncesi stada geldik. Yeğenim de Samsun'da yaşıyor. O da stadı görmek istedi. Bu vesileyle stadı gezdik." dedi.



Ufuk Şeker ise Samsun'da yaşadığını belirterek, "Stadı gezmeyi çok istiyordum. Son maçı da tribünde yer alarak izleyeceğim." diye konuştu.



Çim görevlisi de veda ediyor

Hüseyin Avni Aker Stadı'nın çim görevlisi Hasan Birinci de perşembe günü Atiker Konyaspor maçıyla görevini tamamlayacağını söyledi.



63 yaşındaki Birinci, iş arkadaşı Kamil Eyüboğlu ile statta 17 yıl görev yaptığını belirterek, "Birçok anılarımız oldu. Ailemizden çok buraya hizmet verdik. Konyaspor maçı son görevimiz olacak. Artık yaşlandım, sağlık sorunlarım da var. Akyazı Stadı'nda görev yapmayacağım. Burası benim ailem gibiydi. İki çocuğum var, Avni Aker de üçüncü çocuğum gibiydi. Birçok hüznü bir arada yaşıyorum." ifadesini kullandı.



Birinci, kulübün de 29 yıllık divan kurulu üyesi olduğunu dile getirerek, "Bu statta birçok şampiyonluklar yaşadık. İnşallah Akyazı'da da şampiyonluklar yaşarız. Hiç unutamadığım karşılaşma Bursaspor ile oynadığımız kupa maçıydı. İlk maçımızı deplasmanda 3-0 kaybetmiştik, ikinci maçı 5-1 kazanarak kupayı kazandık. Fenerbahçe'ye 1995-96 sezonunda kaybettiğimiz maç ise en çok üzüldüğüm karşılaşmaydı." diye görüş belirtti.