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Önce ayrılık, sonra transfer !

ÖNCE AYRILIK, SONRA TRANSFER !

Fenerbahçe’de transfer için Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike’nin takımdan ayrılması bekleniyor.

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UEFA’dan gelen transfer kısıtlaması ile karşı karşıya olan sarı-lacivertliler, bonservis bedeli ödeyerek oyuncu alamak için bonservis geliri elde etmek zorunda... Kiralama yöntemi ise daha kolay. Ancak burada da bütçenin transfere izin vermesiyle ilgili kriter devreye giriyor. Van der Wiel’in toplam kontrat değeri 14 milyon euroyu buluyor. Gelecek yıl da sözleşmesi bulunan Emenike’nin de kalan süreler için maliyeti yaklaşık 4 milyon euro...

Bu iki futbolcunun ayrılığı bütçede toplam 18 milyon euroya yakın bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca bu iki ismin satılmasıyla da bonservis geliri elde edilecek. Fenerbahçe’nin yapmayı planladığı transferlerde bu iki ismin ayrılığı bu nedenle büyük önem taşıyor. Yönetim transfer görüşmelerinde sona yaklaşırken, bu iki ismin ayrılığı ile transfere ciddi kaynak yaratabilecek.

Van der Wiel ile Arap kulüplerinin yakından ilgilendiği, sarı-lacivertli kulübün Hollandalı oyuncuyu iyi bir rakama elinden çıkarmanın hesaplarını yaptığı bildirildi.

Milliyet
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