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'Önce Allah'a, sonra Cavcav'a borçluyuz'

'ÖNCE ALLAH'A, SONRA CAVCAV'A BORÇLUYUZ'

Orhan Şam, İlhan Cavcav'ın altyapıda yetişen futbolcuların üzerinde emeğinin büyük olduğunu belirtti.

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Gençlerbirliği'nin tecrübeli defans oyuncusu Orhan Şam, hayatını kaybeden duayen başkan İlhan Cavcav'ın altyapıda yetişen futbolcuların üzerinde emeğinin büyük olduğunu belirtti.

Gençlerbirliği'nin tecrübeli defans oyuncusu Orhan Şam, hayatını kaybeden duayen başkan İlhan Cavcav'ın altyapıda yetişen futbolcuların üzerinde emeğinin büyük olduğunu belirterek, "Önce Allah'a sonra Cavcav'a borçluyuz." dedi.

Orhan Şam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir değeri kaybettiklerini vurgulayarak, "Gençlerbirliğimizin, Türk spor camiasının, Türkiyemizin başı sağ olsun. Çok büyük bir değeri, çok kıymetli bir büyüğümüzü, efsane bir başkanı kaybettik." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların Cavcav'ın hayatını kaybettiği haberini Gaziantepspor deplasmanında aldıklarını hatırlatan Orhan, şöyle devam etti: "Maça giderken başkanımızı kaybettiğimizi öğrendik. Ben çok etkilendim. İlhan başkanın bizde, bizim ekipte, şahsım adına bende emeği çok fazla. Son yolculuğuna uğurladık. Rabbim rahmet eylesin." Başkent ekibine 14 yaşında geldiğine dikkati çeken Orhan, "Gençlerbirliği'nde oynarken evladım, Hacettepe'de oynarken torunum derdi. Hem evladı, hem torunu oldum." ifadelerini kullandı.

İlhan Cavcav'ı 17 yıldır tanıdığını ve özellikle kendisinde emeğinin çok fazla olduğunu dile getiren Orhan, "Hakkını helal etsin, ailesi helal etsin. Gerçekten kazandığımız her kuruşta, aldığımız her şeyde emeği, payı çok büyük, önce Allah'a, sonra başkanımıza borçluyuz." açıklamasında bulundu.

- "Bu kulüpte oyuncu bitmez"
 
Gençlerbirliği'nin altyapısında yetişen Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a, İrfan Can Kahveci'nin de Medipol Başakşehir'e transfer olduğunu anımsatan Orhan, "Bu kulüpte oyuncu bitmez, başkanımız bize bunu bıraktı." dedi.

İlhan Cavcav'ın futbolculara başkan gibi değil baba şefkatiyle yaklaştığını anlatan Orhan, "Bunu her zaman bize gösterdi. Özellikle bizde, giden oyuncularda, emeği çok büyük. Kazandığımız her kuruşta hakkı, payı var. Rabbim onu en güzel cennetine koysun çünkü o bunu hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Çok üzüntülüyüz"
 
"Çok büyük bir değeri kaybettik. Çok üzüntülüyüz." diyen Orhan, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Bu hayat gelip geçici. Hepimiz bir gün gideceğiz, o toprağa gireceğiz. Bu kaçınılmaz son. Asıl başlangıç orası. Sevindirici tarafı şu, başkanımız, 7'den 70'e herkes tarafından sevilen, değer gören bin insandı. Bunu başarmak, bu hayatta bence çok zor. Başkanımız başardı. İnşallah biz de onun gibi hem sever, hem de seviliriz, hem de ülkemize onun gibi güzel şeyler bırakırız." 

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