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''Omurgamız çöktü''

''OMURGAMIZ ÇÖKTÜ''

Volkan Demirel, Adanaspor maçının ardından öz eleştiri yaparak beklentileri karşılayamadıklarını dile getirdi.

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“Volkan Şen, Mehmet Topal, Kjaer ve Sow’un yokluğunda omurgamız gitti” diyen Demirel, ummadıkları bir sonuç aldıklarını itiraf etti; beklentiyi karşılayamadıkları için de öz eleştiri yaptı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, 2-2 biten Adanaspor karşılaşmasının ardından öz eleştiri yaparak beklentileri karşılayamadıklarını dile getirdi. Beraberliğin hiç hesap etmedikleri bir sonuç olduğunun altını çizen tecrübeli file bekçisi, "Bu karşılaşmaya banko 3 puan gözüyle bakıyorduk. Ancak kendi sahamızda 2 puan kaybettik. Bizim için çok sürpriz oldu. Moraller alt üst... Hocamız da çok üzgün; bunu her haliyle belli ediyor" ifadelerini kullandı. Volkan , eksik oyuncuların çok olduğunu da belirtip, teknik direktör Advocaat'a destek verdi: "Volkan Şen, Kjaer sakat; Sow yok. Mehmet Topal da sakatlanıp çıkınca topu önde tutup adam eksiltecek oyuncumuz kalmadı. Omurgamız gitti. Advocaat da haklı, ne yapsın?"
 
KAZANIRSAK YENİDEN BAŞLAR
Kaptan, bu hafta oynayacakları Başakşehir karşılaşmasına çok değişik duygularla çıkacaklarını da sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: "Bu maç rakibin gücü nedeniyle zaten çok zor bir maç olacak. Eksiklerimiz bu mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Ancak kazanmaktan başka çaremiz de yok. Sahada her şeyimizle mücadele edeceğiz. En önemli virajımıza giriyoruz desek yeridir. Kaybedersek her şey biter; ama kazanırsak yeniden başlarız."
 
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