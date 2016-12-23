Ömer Toprak Dortmund'a transfer oluyor

Ömer Toprak'ın adı bir kez daha Borussia Dortmund ile anılıyor! Alman basınına yansıyan haberde, Borussia Dortmund'un, Ömer Toprak'ı transfer edeceği iddia edildi. Dortmund'da Türk futbolunun genç yeteneği Emre Mor da forma giyiyor...

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Borussia Dortmund'un milli futbolcu Ömer Toprak'ın transferi için Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığını duyurdu.



Ömer'in önümüzdeki sezondan itibaren Dortmund forması giyeceğini ifade eden gazete, sözleşmesindeki madde gereği yaz transfer döneminde serbest kalma bedeli 12 milyon euroya düşecek Ömer için Dortmund'un bu bedeli gözden çıkardığını belirtti.



Haberde ayrıca, 27 yaşındaki Ömer ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu. 2011 yılında Freiburg'dan Leverkusen'e 3 milyon euro karşılığında transfer olan Ömer Toprak, Türkiye Milli Takımı'nın formasını da 25 maçta giydi.



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