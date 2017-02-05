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Ömer Toprak Borussia Dortmund’da !

ÖMER TOPRAK BORUSSİA DORTMUND’DA !

Borussia Dortmund, Emre Mor'un ardından bir diğer milli futbolcu Ömer Toprak'ı da kadrosuna kattı.

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Almanya’da Bayer Leverkusen forması giyen Ömer Toprak, Emre Mor’un da formasını giydiği Borussia Dortmund’a transfer oldu. Borussia Dortmund, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Ömer Toprak ile gelecek sezondan başlamak üzere; dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada “Ömer Toprak savunma kalitemizi arttıracak uluslararası deneyime sahip çok güçlü bir futbolcu… ” dedi. 

Freiburg ve Leverkusen formalarıyla Bundesliga’da şu ana kadar 181 maçta oynayan Ömer Toprak, 25 kez de Ay-Yıldızlı formayı giydi.

AMK Gazetesi
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