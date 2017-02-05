Ömer Toprak Borussia Dortmund’da !

Almanya’da Bayer Leverkusen forması giyen Ömer Toprak, Emre Mor’un da formasını giydiği Borussia Dortmund’a transfer oldu. Borussia Dortmund, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Ömer Toprak ile gelecek sezondan başlamak üzere; dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada “Ömer Toprak savunma kalitemizi arttıracak uluslararası deneyime sahip çok güçlü bir futbolcu… ” dedi.

Freiburg ve Leverkusen formalarıyla Bundesliga’da şu ana kadar 181 maçta oynayan Ömer Toprak, 25 kez de Ay-Yıldızlı formayı giydi.