Olympiakos'a tokat gibi cevap !

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Osmanlıspor'la eşleşmiş ve başkent ekibini kupadan elemişti. Bu maçtan sonra Yunan ekibinin resmi hesabı, sosyal medyada tahrik edici mesajlar paylaşmıştı.

Ancak Yunan ekibi karşılarına Beşiktaş'ın geleceğini hesap edememişti. Süper Lig'in 5'incisi Osmanlıspor karşısında oldukça zorlanan Yunanistan Ligi lideri Olympiakos, tur sevincini paylaşılan bir Yunan bayrağı ile yaşamış ve "Tüm Rumlar için bir zafer! Yunanistan nasıl kazanılacağını iyi bilir" demişti.

Beşiktaş cephesi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos zaferinin ardından bu mesajı yeniden gündeme getirdi. Siyah-beyazlılar Yunan ekibini hedef alarak Türk Bayrağının yer aldığı mesajla "Bir Türk'ün nasıl kazanacağını Tüm Yunanlılar iyi bilir!" cevabını verdi.