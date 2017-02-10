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Oliver Torres Porto'da

OLİVER TORRES PORTO'DA

Porto, 20 milyon Euro'ya Oliver Torres'i transfer etti...

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Porto, kiralık olarak forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Oliver Torres'i satın alma opsiyonunu kullanarak 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, satın alma opsiyonunu kullanarak Atletico Madrid'den orta saha oyuncusu Oliver Torres'i kadrosuna kattı.

İspanyol oyuncu için 20 milyon euro bonservis ödeneceği açıklanırken, bu transfer Portekiz Ligi'nin en pahalı ikinci oyuncusu olarak tarihe geçti.

Torres, son iki sezondur Porto'da kiralık olarak forma giyiyordu.

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