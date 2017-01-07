Old Trafford'da Beşiktaş önlemi

M.United, Vodafone Arena önündeki patlamayı örnek göstererek, Old Trafford kapısında bomba aramalarına başladı.

Avrupa ve dünya ülkelerinde son dönemde artış gösteren terör saldırıları İngiltere’de endişe yarattı. Özellikle futbol alanında başlayan tehditlerden sonra Premier Lig yönetimi harekete geçerek, 20 kulübe bir bilgi yazısı yolladı. Berlin ve İstanbul’daki saldırılar örnek gösterildi.

Bütün kulüplerden stat içerisi ve dışarısında sıkı önlemlerin alınması konusunda tavsiyeler gönderildi. Ayrıca İngiltere Futbol Federasyonu da bütün liglere güvenlik konusunda uyarı telkinlerinde bulundu.



Ancak Manchester United daha farklı bir yöntem izledi. Kırmızı Şeytanlar, geçtiğimiz ay Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena önünde yaşanan patlamayı örnek alarak, önlemleri daha sıkı uygulamalar gerçekleştirdi.



Manchester United Kulübü, Old Trafford’un otoparkına giren araçları özel ekiplerle aramaya başladı. Ayrıca taraftarların çantaları da özel olarak kontrol ediliyor.



Konuyla alakalı konuşan bir Manchester United taraftarı Middlesbroug maçı öncesinde aracının nasıl arandığını anlattı; “Özellikle durdular ve arabanın içine bakmaya başladılar. Büyük aynalarla arabanın altına baktılar. Bombalı saldırılar nedeniyle arayış olduğu ifade edildi. Güvenlik için yapmak zorundalar” ifadelerini kullandı.



Saha içinde arama

Tek tek incelemeler yapılırken saha zemini bile kontrol ediliyor. Manchester United cephesinden gelen açıklamada, “Berlin ve İstanbul’da arka arkaya yaşanan trajedilerden sonra önlemler üst seviyeye çekildi. Uluslararası bir terörizm ve tehdidi bulunuyor” denildi.