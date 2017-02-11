Olcay Şahan Yusuf Yazıcı'yı koruması altına aldı

Süper Lig’de ikinci yarının ilk 3 maçında 2 gol atıp 2 de asist yapan ve takımı Trabzonspor gibi harika bir form yakalayan Yusuf Yazıcı, bu süreçte Fırtına’nın parlayan yıldızı oldu. 20 yaşındaki genç yeteneğin üzerinde adeta titreyen Ersun Yanal da, Yusuf’la ilgilenmesi için Olcay Şahan’dan özel bir istekte bulundu.

Yusuf’un performansından dolayı çok mutlu olan Yanal’ın bu talebi üzerine, Olcay da genç ismi koruması altına aldı. Oda arkadaşı olan ve aralarından su sızmayan ikili, hem idmanlarda hem de maçlarda çok iyi anlaşmaya başladı.



YUSUF DA OLCAY’I ÖRNEK ALIYOR

Yakaladığı yüksek form grafiğiyle milli formaya göz kırpan Yusuf Yazıcı, kendisiyle yakından ilgilenen Olcay ‘ağabeyi’ni çok seviyor.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan ve devre arasında geldiği Bordo-Mavili takıma müthiş bir enerji katan Olcay’ın tecrübelerinden yararlanan Yusuf, örnek aldığı 31 yaşındaki yıldızdan, hem futbol yaşantısında başına gelebilecek olaylarla ilgili, hem de saha içi taktiksel konularda sürekli bilgi alıyor.

Habertürk