ANA SAYFA
SON DAKİKAERSAN GÜLÜM RESMEN BEŞİKTAŞ'TA !
Olcay Şahan: ''Trabzon'a tecrübemi getirdim''

OLCAY ŞAHAN: ''TRABZON'A TECRÜBEMİ GETİRDİM''

Olcay Şahan, basın mensuplarının önünde Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Trabzonspor' Beşiktaş'tan transfer ettiği ve 3,5 yıllık anlaşma sağladığı Olcay Şahan için imza töreni düzenledi. 20 numaralı formayı giyecek olan Olcay, önemli açıklamalar yaptı.

İŞTE OLCAY ŞAHAN'IN AÇIKLAMALARI:
"Şu an çok mutluyum. Beşiktaş yöneticilerine ve başkanına teşekkür ediyorum. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geldim. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu takıma büyük katkılar sağlayacağıma inanıyorum. Bugün başka büyük bir camiaya geldim. Feda sezonunda geldim Beşiktaş'a. Burada da aynı kardeşlik var. Uyum sağlayacağım. Ayrılmak zor oldu. Takım arkadaşlarımla vedalaşamadım. Beşiktaş'ta 10 numarayı giydim, gurur duydum. Taraftarlar belki Sergen ve Delgado'dan sonra 10 numarayı giydiğim için tepki gösterdi. Herhalde artık Oğuzhan giyer. Beşiktaş'tan ayrılmam çok zor oldu. Mehmet Ekici'yi 15 yıldır tanıyorum. Buraya gelmeden önce onunla konuştum. Trabzon'u öve öve bitiremedi. 

AYNI POTANSİYEL TRABZON'DA VAR
Beklentilerin farkındayım. Fakat ben Süper Lig'de kendimi kanıtlamış bir oyuncuyum. Bunlar gerçekler. 5 sene önce geldiğimde aç ve şampiyonluk yaşamamış Beşiktaş vardı ama başardık. Aynı potansiyel Trabzonspor'da da var. Takıma tecrübemle yardımcı olmak istiyorum. Takımın en yaşlılarından biri benim. O kadar yaşlı değilim ama abileri sayılırım. Beşiktaş beni Olcay Şahan yaptı. Beşiktaş'a zaafım var. Ama artık %100 olarak Trabzonspor'dayım."

122
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kupayı çalmaya çalışan şüpheli mahkemeye sevk edildiOlcay Şahan: ''Trabzon'a tecrübemi getirdim''Robin van Persie'ye sürpriz talip !
Yasin Öztekin affedildi !Yağmur Sarıoğlu hastanelik oldu''Podolski harika bir futbolcu ama...''
Samuel Eto'o bombası ! Fransızlar...Olcay Şahan'ın ardından 4 isim daha yolcuCaner Erkin mucizesi !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS