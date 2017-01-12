Olcay Şahan: ''Trabzon'a tecrübemi getirdim''

Trabzonspor' Beşiktaş'tan transfer ettiği ve 3,5 yıllık anlaşma sağladığı Olcay Şahan için imza töreni düzenledi. 20 numaralı formayı giyecek olan Olcay, önemli açıklamalar yaptı.
İŞTE OLCAY ŞAHAN'IN AÇIKLAMALARI:
"Şu an çok mutluyum. Beşiktaş yöneticilerine ve başkanına teşekkür ediyorum. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geldim. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu takıma büyük katkılar sağlayacağıma inanıyorum. Bugün başka büyük bir camiaya geldim. Feda sezonunda geldim Beşiktaş'a. Burada da aynı kardeşlik var. Uyum sağlayacağım. Ayrılmak zor oldu. Takım arkadaşlarımla vedalaşamadım. Beşiktaş'ta 10 numarayı giydim, gurur duydum. Taraftarlar belki Sergen ve Delgado'dan sonra 10 numarayı giydiğim için tepki gösterdi. Herhalde artık Oğuzhan giyer. Beşiktaş'tan ayrılmam çok zor oldu. Mehmet Ekici'yi 15 yıldır tanıyorum. Buraya gelmeden önce onunla konuştum. Trabzon'u öve öve bitiremedi.
AYNI POTANSİYEL TRABZON'DA VAR
Beklentilerin farkındayım. Fakat ben Süper Lig'de kendimi kanıtlamış bir oyuncuyum. Bunlar gerçekler. 5 sene önce geldiğimde aç ve şampiyonluk yaşamamış Beşiktaş vardı ama başardık. Aynı potansiyel Trabzonspor'da da var. Takıma tecrübemle yardımcı olmak istiyorum. Takımın en yaşlılarından biri benim. O kadar yaşlı değilim ama abileri sayılırım. Beşiktaş beni Olcay Şahan yaptı. Beşiktaş'a zaafım var. Ama artık %100 olarak Trabzonspor'dayım."
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OLCAY ŞAHAN: ''TRABZON'A TECRÜBEMİ GETİRDİM''
Olcay Şahan, basın mensuplarının önünde Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor' Beşiktaş'tan transfer ettiği ve 3,5 yıllık anlaşma sağladığı Olcay Şahan için imza töreni düzenledi. 20 numaralı formayı giyecek olan Olcay, önemli açıklamalar yaptı.
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