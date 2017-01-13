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Olcay Şahan özür diledi

OLCAY ŞAHAN ÖZÜR DİLEDİ

Trabzonsporlu Olcay Şahan, 2-1'lik Bursaspor galibiyetini yorumladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Bursaspor’u 2-1 yenen Trabzonspor’da yeni transfer Olcay Şahan açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımla sadece 1 antrenman yaptıktan sonra sahaya çıkan milli futbolcu galibiyeti yorumladı. Kaçırdığı gol için özür dileyen Olcay, takıma tam adapte olamadığını belirtti.

Olcay Şahan’ın maç sonunda yaptığı açıklamaları şöyle;

“Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi mücadele ettik. İlk dakikadan itibaren kazanmak istediğimizi gösterdik. Maç bizim kontrolümüz altında geçtik. Kırmızı karttan sonra bile bizim kontrolümüzde geçti.

Takıma daha adapte olamadım. 1 gün antrenmana çıktım ve sonra maça çıktım. Taraftarlardan özür diliyorum. Pozisyonları değerlendiremedim. Gelecek haftalarda pozisyonları inşallah gol yapabilirim.

Trabzonspor’da olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım her şeyi kolaylaştırdı. Çoğunu milli takımdan tanıyorum. Sahada içinde daha iyi olmak için de biraz zaman gerekiyor.

Yarın sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde takım arkadaşlarımla vedalaşacağım. Nasıl bir veda olacak merak ediyorum. Tam 5 yıl. Onları özleyeceğim.”

AMK Gazetesi
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