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Olcay Şahan ilk idmanında...

OLCAY ŞAHAN İLK İDMANINDA...

Trabzonspor, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün başladı. Yeni transfer Olcay da idmanda yer aldı.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo mavililerin yeni transferi Olcay Şahan da antrenmanda yer aldı. 

Antalya’nın Belek ilçesinde gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla ikinci yarıya hazırlanan Trabzonspor, buradaki son çalışmalısını öğle saatlerinde yaptı. Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Trabzonspor saat 15.30’da özel uçakla Antalya’dan Bursa’ya hareket edecek.

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