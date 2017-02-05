Fenerbahçe, ilk yarıda gergin anların yaşandığı ve Tosic'in kırmızı kart gördüğü maçta Beşiktaş'ı Van Persie'nin golüyle 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselirken; siyah-beyazlıların kupa macerası sona erdi.

Öte yandan Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk kez resmi bir maçtan yenik ayrıldı.

SAHA KARIŞTI, KIRMIZI KART ÇIKTI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarı golsüz tamamlandı.Gergin geçen mücadelenin 41. dakikasında Fenerbahçeli Van Persie ile Beşiktaşlı Tosic söz dalaşına girdi. Tosic'in hareketi sonrasında Van Persie yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık kırmızı kartını çıkardı.

Kırmızı kartın ardından bazı taraftarlar sahaya girmek istedi ancak güvenlik güçleri engel oldu. Bu arada ilk yarıyı bitiren düdüğün ardından iki takım oyuncuları arasında tünel girişinde gerginlik yaşandı.

VAN PERSİE AFFETMEDİ

Fenerbahçe karşılaşmanın 71. dakikasında Robin Van Persie'nin golüyle eşitliği bozdu. Ani gelişen Fenerbahçe atağında Jeremain Lens'in sağ çaprazdan yerden ortasına arka direğe hareketlenen Robin Van Persie ayağının içiyle boş kaleye ağlara gönderdi. Fenerbahçe bu golle sahadan sahadan 1-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş- Fenerbahçe maçı öncesi tribünler kapalı gişe doldurdu. Siyah beyazlı takımın 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Ziraat Türkiye Kupasında takımlarını destekleyen taraftarlarımız bilet satışının satışa çıkmasından itibaren büyük ilgi gösterdiler. Taraftarlarımız her zaman kulüplerinin yanında olmuştur. Fenerbahçe derbysinde muhteşem bir kalabalık oldu. Çok mutluyuz" dedi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TAM KADRO

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Fenerbahçe maçı öncesi 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu ile birlikte tam kadro şeref tribünü locasında hazır bulundular. 2. Başkan Ahmet Nur Çebi sarı lacivertli kulübün başkanı ve yöneticilerini karşılaşmaya beklediklerini fakat gelmemelerine üzüldüklerini belirtti. Çebi "Beşiktaş Vodafone Arena Stadına gelen tüm takımın yöneticileri misafirimizdir. Hiç bir zaman sıkıntı olmaz. Keşke gelselerdi. Biz futbolu dostluk ve faır playy olduğu için seviyoruz" dedi.

F.BAHÇE TARAFTARINA ÖZEL GÜVENLİK

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Şube ekipleri Fenerbahçe taraftarlarını her hangi bir olaya karşı korurken Beşiktaş taraftarları ile bir araya gelmemeleri konusunda titiz davrandılar.

İŞTE DEV DERBİNİN ÖZETİ

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