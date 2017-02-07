''Olayların faili bulunsun''

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kuraları sonrası açıklamalar yapan Hasan Çetinkaya, "Kupaya önem veriyoruz ve kupayı istiyoruz. Fenerbahçe'nin geleneklerinde adı her ne olursa olsun oynadığı her kulvarda kazanmak var. Finale giden yolda ilk rakibimiz Kayserispor. Kulübümüze, takımımıza ve teknik direktörümüze inanıyoruz. İlk hedefimiz önce yarı finale yükselmek ardından da kazanmak" dedi.



Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları değerlendirmesi istenen Çetinkaya, "Bizlerin profesyonel olarak söyleyebilecekleri kısıtlı. Takdir başkan ve yönetim kurulunun. Yaşanan olaylar nahoş. Özellikle şahsımın yaşadığı olay üzücü. Failin bulunmasını istiyorum. 6222 sayılı yasa ortada. Yüzlerce kamera söz konusu. Bu bağlamda olayın failinin bulunmasını ve gerekli yaptırımların yerine getirilmeli. Futbol böyle olmamalı." yorumlarını yaptı.



Maçın sonucunun kendilerinin istediği gibi bittiğini kaydeden Çetinkaya, "Bunun için mutluyuz. Camiamıza böyle önemli bir galibiyet hediye ettiğimiz için sevinçliyiz. Saldırı demişken şu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Hafta sonu bizim olayımız çok konuşuldu. Ama Afyonspor takımı Sakarya'da ciddi bir saldırıya uğradı. Sportif direktör İbrahim Çelik ciddi şektilde yaralandı. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. İnşallah bu olaylar bir daha yaşanmaz" diye konuştu.



Hasan Çetinkaya son olarak derbide yaşanan olaylarla ilgili federasyona ve emniyet nezdinde gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti.