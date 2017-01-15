Okan Buruk: Tekrar ayağa kalkacağız

Denizlispor'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda oyun olarak daha üstün olduklarını, girdikleri pozisyonlarda gol atmaya yakın taraf olduklarını söyledi.

Kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu belirten Okan Buruk, “Oyunu çevirmek için çaba sarf ettik, ikinci yarı öne geçtik. Bu süreçte 3-1 de yapabilirdik ancak yediğimiz gol bizi psikolojik ve oyunsal anlamda geriye götürdü. Çok pozisyona girdik ve sonlandırmada sorun yaşadık. Rakibimiz girdiği bütün pozisyonları gole çevirdi. 4-2'lik mağlubiyet ortaya çıktı” dedi.Bu mağlubiyeti beklemediklerini kaydeden Buruk, “Şans elimize geldi ama bunu değerlendiremedik. Tam olarak hazır olmayan, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Sivasspor’la Türkiye Kupası maçımız var. Üzüldük ama tekrar ayağa kalkacağız” ifadelerini kullandı.