Oğuzhan'ın yerine kaptan Atiba !

Bazı yöneticiler, kaptanlığın Atiba’ya verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in, Fabri'nin yedeği durumuna düşmesi nedeniyle Oğuzhan Özyakyup, oynadığı maçlarda kaptanlık görevini üstlenirken, yıldız futbolcunun olaylı F.Bahçe derbisindeki tavırları beraberinde tartışmaları da getirdi. Siyahbeyazlı yöneticilerin maç boyunca Van Persie ve hakemle polemik halinde olduğu için eleştirdikleri Oğuzhan'ın kaptanlık görevini kaldıramadığı yönünde görüş bildirdikleri öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin derbinin ardından yaptıkları toplantıda, kaptanlığa getirilecek isimleri de konuştukları, Atiba'nın sakin kişiliği ve istikrarlı futbolu ile ön plana çıktığı belirtildi. Pazubendi Atiba'nın takmasını isteyen yöneticilerin Tolga Zengin'in yedek kalması nedeniyle Kanadalı yıldızın birinci kaptan olması gerektiğini dile getirdikleri de gelen bilgiler arasında.
İKİ SEZONDA 8 KAPTAN!
Sıkça kaptanlık pazubendi el değiştiren Beşiktaş'ta son iki sezonda sekiz oyuncu kaptanlık görevini üstlendi. Takımda bu sürede kaptanlık yapan isimler ise şunlar oldu: Tolga Zengin, Atiba, Quaresma, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, İsmail Köybaşı, Olcay Şahan, Ersan Gülüm.
14 MAÇ
3 GOL
7 ŞUT
1104 DAKİKA
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OĞUZHAN'IN YERİNE KAPTAN ATİBA !
Oğuzhan’ın F.Bahçe maçında hakem ve Van Persie ile sürekli polemik halinde olması yönetimi rahatsız etti.
Bazı yöneticiler, kaptanlığın Atiba’ya verilmesi yönünde görüş bildirdi.
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