Oğuzhan Van Persie'yi sildi

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, dün oynanan olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından 2013'te Robin van Persie'yle tatildeyken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından sildi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Mücadele sırasında iki yakın arkadaş Oğuzhan Özyakup ve Robin van Persie tartışma yaşamaıştı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan, 'Başka bir oyuncuyla (Van Persie) özel bir şeyim vardı, bu maça kadar. Herkes karakterini belli etti bugün' diyerek Hollandalı futbolcu ile arasının açıldığını belirtmişti. Genç futbolcu bugün de sosyal medya hesabından 2013 yılında Robin van Persie'yle çektiriği fotoğrafı sildi.
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OĞUZHAN VAN PERSİE'Yİ SİLDİ
Oğuzhan Özyakup, Robin van Persie'yle tatildeyken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından sildi.
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, dün oynanan olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından 2013'te Robin van Persie'yle tatildeyken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından sildi.
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