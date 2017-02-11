ANA SAYFA
Oğuzhan Özyakup kayıpları oynadı

OĞUZHAN ÖZYAKUP KAYIPLARI OYNADI

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Kardemir Karabük deplasmanında adeta kayıpları oynadı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

F.Bahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçındaki gergin tavırları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Oğuzhan, buna rağmen dünkü maça kaptan çıktı.

Oğuzhan, etkisiz bir futbol ortaya koyunca 61'de yerini genç Tolgay Arslan'a bıraktı.

Fotomaç

61
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Alex Türk futboluna zarar verdi''Arda Turan sakatlandı !Robin van Persie: ''Bu cezayı hak etmedim''
Şenol Güneş futbolculara patladı !Umut Bulut Galatasaray için haciz işlemi başlattıFenerbahçe Türkiye Kupası'ndan çekilebilir
Beşiktaş otobüsüne saldırı !Beşiktaş'ın yediği ilk gol ofsayt !Galatasaray, Barcelona'yı dağıttı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS