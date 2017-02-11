Oğuzhan Özyakup kayıpları oynadı

F.Bahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçındaki gergin tavırları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Oğuzhan, buna rağmen dünkü maça kaptan çıktı.



Oğuzhan, etkisiz bir futbol ortaya koyunca 61'de yerini genç Tolgay Arslan'a bıraktı.



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