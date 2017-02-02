Oğuzhan Özyakup için 35 milyon Euro

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki genç kaptanı Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulübe geldiğinden bu yana değerini öyle bir katladı ki, ortaya çıkan rakamlar adeta dudak uçuklatacak türden. Oğuzhan Özyakup, 2010 yılında 17 yaşında Arsenal'de forma giyerken piyasa değeri sadece 175 bin euro'ydu.. Genç oyuncu Temmuz 2012'de kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı ve o günden sonra da inanılmaz bir yükseliş göstermeye başladı. 2013'te değerini 2.5 milyon euro, 2014'te 4.5 milyon euro, 2015'te 6 milyon 750 bin euro, 2016'da 9.5 milyon euro'ya yükselten Oğuzhan; şu an için 14 milyon euro'luk değeri ile Süper Lig'in en pahalı oyuncusu konumunda.



Kısacası Oğuzhan, Beşiktaş'a imza attığı günden bugüne, yani 4.5 sene içerisinde değerini tam 28 kat artırmayı başardı. Siyah-beyazlı takıma geldiği ilk sene 400 bin euro'ya oynayan Oğuzhan, 2014'te ilk zammı kaptı. Maaşını 3'e katladı ve 1.2 milyon euro'ya çıkardı. Bu sezon 1.4 milyon euro'ya oynayan genç kaptan, gösterdiği performans sonrası ikinci büyük maaş artışını yine kaptı.

35 MİLYON EURO MADDESİ

Siyah-beyazlı yönetimi sözleşmesinin uzatılması konusunda ikna eden Oğuzhan'a 2 milyon euro'dan başlamak üzere 4 yıllık yeni sözleşme teklif edildi. Her yıl maaşı 100 bin euro artacak olan Oğuzhan, 2020- 2021 sezonunda 2.4 milyon euro'ya oynayacak. Oğuzhan'ın sözleşmesinde yer alan asıl bomba ise mukavelesine konulması planlanan 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olacak. Oğuzhan, sözleşmesini bu maddeyi ekletirse ve herhangi bir kulübe satılacak olursa değerini tam 70'e katlamış olacak.