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Odegaard, Heerenveen'de

ODEGAARD, HEERENVEEN'DE

Real Madrid 18 yaşındaki genç yıldızı Martin Odegaard'ı 1.5 yıllığına Hollanda ekibi Heerenveen'e kiraladı.

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Hollanda ekibi Heerenveen, İspanyol devi Real Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Martin Odegaard'ı renklerine kattı.
 
Hollanda temsilcisi, resmi Twitter hesabından salı günü 11.30'da 18 yaşındaki oyuncu için imza töreni yapacağını duyurdu.

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