Obradovic isyan etti !

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında sahasında Darüşşafaka Doğuş'a 71-64 mağlup olan Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, yeşil-siyahlı ekibi aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, son dönemde çok fazla inişli, çıkışlı bir performans ortaya koyduklarını söyledi.



"Motivasyon, reaksiyon, her şeyi değiştirmemiz gerekiyor"



Yapacakları çok fazla maçın bulunduğunu anlatan Obradovic, "Motivasyon, reaksiyon, her şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Oyun oynarken konsantre olmamız lazım. İlk yarıda olan hakem kararlarının hepsi doğruydu. Bizim işimiz basketbola konsantre olmak, başka şeylerle uğraşmak değil. Rakibimize skor olarak her yaklaştığımızda hücumda önemli hatalar yaptık." ifadelerini kullandı.



Obradovic, Jan Vesely'nin teknik faulle oyundan diskalifiye edildiği pozisyonda hakemin büyük bir hata yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Vesely'nin teknik faul aldığı pozisyonlardan birinde Semih Erden iki eliyle kendisini itti. Aynı anda Harangody dirseğiyle çenesine vurdu. Bence bu THY Avrupa Ligi için çok kötü bir karar. Bu lig, oyuncular sayesinde var. Hakemler benim çok önemli bir oyuncumu maçtan çıkartıyorsa, bu kötü bir durum. Bunu yapan hakem de dürüst ve tecrübeli bir hakem. Oyuncular mutlaka hata yapar. Hakemlerin yaptığı hata, tüm oyuncular hatta basketbola karşı yapılan bir hata. Kurallara göre önce uyarı yapmak zorundasınız. Umarım böyle kararların verildiği son maç olur."