Trabzonspor'un efsane oyuncularından teknik direktör Fatih Tekke, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ve İlker Koç'a konuştu.

İlk olarak gündeme gelen sportif direktörlük iddiaları ve Trabzonspor'un ligdeki durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, "Sezon öncesi zaten birçok konuyu konuştuk. Başkanımız aradı ve sportif direktörlük kursu için benim ismimi verdi. Resmi bir temasımız olmadı. Trabzonspor bize ne derse hayır dememiz söz konusu olamaz. Sportif direktörlük konusunu başkanımızla geçen sezon başında konuşmuştuk şu andaki durumunda zaten bir farkı yok. Trabzonspor'un durumu zaten malum. Transferlere bu kadar para harcanması yanlış. Trabzonspor'un ve ülke futbolunun uzun vadede planlamaya ihtiyacı var" dedi.

"O kupa zaten çalınmamış mıydı?"

Bir Trabzonspor taraftarının Fenerbahçe müzesinden 2011 sezonu şampiyonluk kupasını çalma girişimiyle ilgili de yorum yapan Tekke, "O kupa zaten çalınmıştı. Başkaları çalmıştır o kupayı taraftarımız malını almaya gitmiştir. O kupa zaten çalınmamış mıydı? 2010/11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. O sezon yaşananlar belli, bu konuyu sürekli gündeme getirmekte doğru değil" ifadelerini kullandı.

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