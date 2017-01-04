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O kırmızı kart iptal edildi !

O KIRMIZI KART İPTAL EDİLDİ !

Feghouli'nin Manchester United maçında gördüğü kırmızı kartı iptal etti.

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İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), West Ham United'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin pazartesi günü lig maçında gördüğü kırmızı kartı iptal etti.

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Londra ekibinin itirazını değerlendiren federasyon, Manchester United ile oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri maçın 15. dakikasında Phil Jones ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Mike Dean'in 27 yaşındaki futbolcuya gösterdiği kırmızı kartın geçersiz olduğuna hükmetti.

Feghouli, takımının Federasyon Kupası'nda cuma günü Manchester City ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

Federasyon, iki gün önce oynanan Burnley maçında bu sezon üçüncü kırmızı kartını gören Brezilyalı futbolcu Fernandinho'nun itirazını ise kabul etmedi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, West Ham United ile yapacakları lig ve kupa maçlarının yanı sıra Everton ve Tottenham karşısında cezalı duruma düştü.

West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic, karara çok sinirlenerek hakem Mike Dean'e büyük tepki göstermişti. Hırvat teknik adam maçın ardından "Hakem bizi öldürdü" demişti.

Milliyet
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