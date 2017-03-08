Nusret'ten Persie'ye özel gösteri

Robin van Persie Instagram hesabından Nusret'in restoranda kendisine özel yaptığı gösterinin videosunu paylaştı.

Bu sırada çevredekiler Nusret'i ve Persie'yi cep telefonları ile kaydetti.

Persie paylaşımında ayrıca "Misafirperverliğin için teşekkür ederim. Gerçek bir örnek. İşe ilk gelen ve en son çıkan. Sıkı çalışma=Başarı. İnanılmaz bir iş yapıyorsun" diye yazdı.