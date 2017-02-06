ANA SAYFA
Nouma'dan Van Persie açıklaması

NOUMA'DAN VAN PERSİE AÇIKLAMASI

Robin van Persie'nin Beşiktaş maçında yaptığı hareket, Pascal Nouma'ya soruldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hollandalı futbolcu Robin van Persie’nin Dusko Tosic ile yaşadığı olay sırasında ise elini şortunun içine sokması ise büyük tepki gördü. Yaşanan bu olayların ardından yıllar önce Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma’nın aldığı 7 aylık cezayı akıllara getirdi.

Konu ile ilgili Beşiktaş’ın efsane ismi Pascal Nouma, Haber1903’e açıklamalarda bulundu.

İşte Pascal Nouma’nın yaptığı açıklamalar:

“Dün maçı işlerimden dolayı, İstanbul dışında seyrettim. RvP, maçın başından beri farklı şeyleri kovaladı durdu. Sonuçta kendi çapında başarılı oldu. Maçtan sonra telefonum susmadı, RvP tombala yapmış, hatta bonus olarak diliyle de bir şeyler yapmış. Herkes benim fikrimi soruyor. Önce şunu belirtmek isterim, ben hiçbir sporcunun benim aldığım 7 aylık ceza gibi bir cezayı almasını istemem, benim futbol hayatımı bitirdiler. İki hareket arasında hiçbir fark yok. Eğer bu düzen renkler için farklı çalışıyorsa, ya RvP’ye de aynı cezayı verirler ya da TFF ve Yıldırım Demirören, benden özür diler. Beni linç etmişlerdi.” ifadelerini kullandı.

Fanatik
83
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Nouma'dan Van Persie açıklamasıVan Persie'nin 10 vukuatı !Caner ile Persie birbirine girdi
Ali Palabıyık'a suç duyurusu !Mehmet Demirkol'dan Volkan Demirel'e şok sözler !İngilizler derbiyi konuşuyor !
Beşiktaş'tan 10 milyon dolarlık anlaşma !Süper Lig takımlarının piyasa değerleri belli olduKemal Belgin'den yayıncı kuruluş gafı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS