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Nika Tomsic'den altın madalya

NİKA TOMSİC'DEN ALTIN MADALYA

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Nika Tomsic, Slovenya'ya bir altın madalya kazandırdı.

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EYOF 2017’nin üçüncü gününde Avea Pisti heyecan dolu slalom yarışına ev sahipliği yaptı. Yarışta Sloven sporcu Nika Tomsic ilk seriyi 52.84, ikinci seriyi 55.80 ve toplamda 1:48.64’lük sürede tamamladı.

Finlandiya’dan Nella Korpio ilk etapta yaptığı 52.49 zamanlamayı ikinci etapta 56.36’ya düşürse de toplamda elde ettiği 1:48.85’lik skorla ikicilik kürsüsünde yerini aldı. Yarışı üçüncü tamamlayan ise İtalyan Lara Della Mea ilk etap inişini 53.47’le, ikinci etabı 56.36 ve toplamda 1:49.04’lük sürede bitirdi.

Türkiye’yi yarışlarda temsil eden sporculardan en iyi dereceyi 2:09.02 ile 34. sırada yer alan Sıla Kara yaptı. Sıla’yı iki sıra arkasında Lara Pelin Tamer oldu. Tayra Tunca 39. sırada yerini alırken, Dila Çakmak ise yarışı tamamlayamadı.

Yarışın birincisi Nika Tomsic, Türkiye’den altın madalya ile dönmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. EYOF için uzun zamanda, yoğun, disiplini çalıştığını belirten Tomsic, “Bu madalya sürpriz olmadı. Ama yine de çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu gurur verici bir şey” diye konuştu.

DHA
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