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Nigel De Jong, Bundesliga yolcusu

NİGEL DE JONG, BUNDESLİGA YOLCUSU

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde Los Angeles Galaxy'den transfer ettiği Nigel De Jong, Bundesliga yolcusu.

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Edinilen  bilgiye göre Hamburg, De Jong'un transferi için Galatasaray ile pazarlık masasına oturdu. İki tarafın bonservis ücreti konusundaki görüşmeleri sürüyor. 

 31 Ağustos'ta LA Galaxy'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Hollandalı orta saha 2006-2009 yılları arasında Hamburg forması giymişti. De Jong Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro alıyordu.
 
Tolga Ciğerci'nin sakatlanmasıyla birlikte ilk 11'e yerleşen 32 yaşındaki orta saha bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetti. 
 
Devre arasında Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık takviyelerini yapan Galatasaray eğer De Jong'u Hamburg'a gönderirse orta saha rotasyonu oldukça daralacak. Kasım ayından bu yana sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci henüz forma giyemezken rotasyonda Selçuk İnan'ın haricinde sadece 19 yaşındaki Birhan Vatansever bulunuyor.

Ajansspor

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