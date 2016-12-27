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Neymar'dan Messi'ye övgü

NEYMAR'DAN MESSİ'YE ÖVGÜ

Neymar, Altın Top Ödülü'nü alabilecek tek kişinin takım arkadaşı Lionel Messi olduğunu söyledi

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) internet sitesinde yer alan  röportajında Messi'den övgüyle bahseden Neymar, "Futbolu, Altın Top Ödülü  kazanmak adına değil, mutlu olmak ve sevdiğim için oynuyorum. Tabii ki ödülü  kazanmak isterim ama bunun için kendimi parçalamam. Bu ödül, çalışmalarınızın ve  performansınızın bir sonucudur. Sadece bir kişi Altın Top Ödülü'nü kazanabilir, o  da Messi." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da mutlu olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada  kendimi çok iyi hissediyorum. Evimde gibiyim. Takım arkadaşlarım ve antrenörüm  kendi oyunumu oynamama imkan tanıyor. Hayran olduğum iki isim Messi ve Suarez ile  oynamak benim için bir gurur. Sadece takım arkadaşı değiliz, aynı zamanda dostuz.  Birbirimizi iyi tanıyoruz ve birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Uzun yıllar  Barcelona'da kalmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bu sezon Barcelona'da 18 maça çıkan Neymar, 6 gol atıp 14 asist yaptı.

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