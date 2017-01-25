Nedved açıkladı: ''Fenerbahçe ile görüşüyoruz''

Fenerbahçe, Juventus formasını giyen Hernanes için girişimlere hız verdi. Dün İtalyan kulübünden transferle ilgili Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Juventus 2. Başkanı Pavel Nedved, "Fenerbahçe'den teklif aldık. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer dönemi önümüzdeki hafta sona erecek. Gelişmeleri beraber göreceğiz" ifadesini kullandı. İtalyan basınına göre Juve'de aradığı süreleri bulamayan Hernanes, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.
Juventus, Lyonlu Tolisso'nun peşinde
Juventus'un Hernanes'in bölgesine transfer yapması durumunda transfere izin vereceğini de yazan gazeteler, İtalyan kulübü Lyon forması giyen Corentin Tolisso'ya teklif yaptığını ifade etti. Eger Juve bu transferi gerçekleştirirse, Hernanes'i de Fenerbahçe'ye gönderecek. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu sezon sadece 13 resmi maçta görev yaparken 1 gol attı, hiç asist yapmadı. Hernanes'in Juventus'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Borussia Dortmund onlara güveniyor ! Emre Mor...
Trabzonspor'un yıldızına sürpriz talip ! İmzalıyor...
Bülent Uygun'dan ilk transfer ! Resmen açıklandı...
Moussa Sow'un golü işinden etti ! Şoke eden gelişme...
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan krizi ! Mehmet Ekici teklifi...
Portekiz basını onu konuşuyor ! ''Quaresma ile zirveye''
Vitor Pereira, eski Fenerbahçeliyi transfer etti !
Bayern Münih'ten Galatasaray'a Ribery cevabı !
Akhisar Belediyespor kupada dolu dizgin ! Son 16'da...
Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler ! Erken final...
Galatasaray Odeabank'tan Avrupa'da kritik galibiyet
Podolski kariyer rekoru kırdı ! Attığı 5 gol sonrası...
NEDVED AÇIKLADI: ''FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ''
Juventus 2. Başkanı Pavel Nedved, "Fenerbahçe'den teklif aldık. Şu an görüşmelerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.
Fenerbahçe, Juventus formasını giyen Hernanes için girişimlere hız verdi. Dün İtalyan kulübünden transferle ilgili Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Juventus 2. Başkanı Pavel Nedved, "Fenerbahçe'den teklif aldık. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer dönemi önümüzdeki hafta sona erecek. Gelişmeleri beraber göreceğiz" ifadesini kullandı. İtalyan basınına göre Juve'de aradığı süreleri bulamayan Hernanes, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS