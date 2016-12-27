Necati Ateş'ten Fenerbahçelileri kızdıran açıklama

Galatasaray son 20 yılda tarihini değiştirdiği sezonların forma satışını yeniden gerçekleştiriyor. Geçmiş formaların yeniden sunumu için yapılan lansmana Başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihinde yer almış futbolculardan Cevat Prekazi, Hasan Şaş, Ergün Penbe ve Necati Ateş ile Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğütücü yer aldı.

Necati Ateş'in sözleri ise Fenerbahçelileri kızdırdı. İşte o konuşma...

"Böyle bir organizasyonda olduğum için çok mutluyum. Bu iki büyük oyuncu ile bir arada oynamak nasip oldu bana. 100. yıl forması ile Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek tarihi bir zafer kazandık. Bütün yıldızları ilk önce alan bir kulübün geçmişinde tarihinde yer almak anılmak büyük gurur verici."

"Ben Galatasaray'a ikinci gelişim de Antalyaspor'da oynuyordum. Beni Hasan Şaş aradı sonra hava karlıydı ve uçak kalkmıyordu. Güç bela geldim ve imza attım. Herkes Drogba ve Shakiri'yi beklerken ben geldim. İlk maç Gaziantep maçıydı. Sonra çok iyi bir sezon geçirdim ve 8 gollük katkı sağladım. Play Off senesi Fenerbahçe maçına giderken ben çok rahattım. Bunu Hasan Hocama da söyledim. O maçta bizi yenme ihtimalleri yoktu. Sonra Kadıköy'de kupa kaldırdık. Bu bana göre UEFA Kupası'ndan sonra en büyük tarihi zaferdir. "