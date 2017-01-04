Ndiaye için 3 milyon euro + 2 futbolcu

Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Senegalli yıldız için Başkent kulübünün kapısını çalan Bordo-Mavililer’in teklif ettiği futbolcuların Ibanez ve Güray olduğu öğrenildi.
Ara transfere fırtına gibi girerek Joao Pereira ve Emmanuel Mas ile anlaşan Trabzonspor durmuyor... Bordo-Mavililer, Ersun Yanal'ın en büyük gözdesi olan Badou Ndiaye için Osmanlıspor'a son teklifini sundu.
SÜRE İSTEDİLER
Alınan bilgilere göre yönetim, Senegalli futbolcuya karşılık olarak 3 milyon Euro ve 2 futbolcuyu gözden çıkardı. Bu futbolcuların ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen Luis Ibanez ve Güray Vural olduğu belirtiliyor.
Osmanlıspor yönetiminin düşünmek için süre istediği, teklif edilen futbolcularla ilgili teknik direktör Mustafa Akçay'ın görüşünün alınacağı öğrenildi. Afrika Kupası'nda görev yapacak olan tecrübeli oyuncu Badou Ndiaye, Trabzonspor'a transfer olsa bile ikinci yarının ilk 3 maçında forma giyemeyecek..
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NDİAYE İÇİN 3 MİLYON EURO + 2 FUTBOLCU
Joao Pereira ve Emmanuel Mas ile anlaşan Trabzonspor durmuyor...
Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Senegalli yıldız için Başkent kulübünün kapısını çalan Bordo-Mavililer’in teklif ettiği futbolcuların Ibanez ve Güray olduğu öğrenildi.
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