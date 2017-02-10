Nazifoğlu'ndan Riekerink açıklaması !

Raşit Çetiner, Hasan Şaş ve Bülent Korkmaz gibi isimlerin takımın başına getirileceği belirtiliyordu.

Bir haber de yeni sezon için Alman ekolüne gidileceği yönündeydi. Cim Bom'da takımın başına getirilebilecek isimler arasında 2 Alman, Schaaf ve Armin Veh yer alıyordu.

Kulislerde konuşulan teknik direktör konusunda son noktayı Galatasaray Sportif AŞ. yöneticisi Levent Nazifoğlu koydu. Nazifoğlu, bu konu hakkında özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı yönetici, 'Riekerink'in yerine yeni bir teknik direktör arayışına girdiniz mi? sorusuna "Kesinlikle hoca arayışımız yok. Her hafta söylüyorum yine tekrarlıyorum, söz konusu değil. Bu haberler hocayı da olumsuz etkiliyor" şeklinde cevap verdi.



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