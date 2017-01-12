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Narsingh resmen açıklandı !

NARSİNGH RESMEN AÇIKLANDI !

Uzun süredir Galatasaray'ın peşinde olduğu Narsingh, 18 milyon 330 bin TL bonservis bedeli karşılığında Swansea'ya imza attı.

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Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve bir süredir transfer edebilmek için uğraş verdiği Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh'in yeni takımı belli oldu. 

Yıldız futbolcu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'ye imza attı. 

Narsingh'in bonservis bedelinin 4 milyon Pound (18 milyon 330 bin TL) olduğu açıklandı. 

Narsingh, profesyonel futbol kariyeri boyunca iki takımda forma giydi. 2008 yılında Heerenven forması ile profesyonel kariyerine adım atan Hollandalı yıldız, 2012'de PSV Eindhoven'a transfer olmuştu. 

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