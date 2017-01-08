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Narsingh adım adım Galatasaray’a

NARSİNGH ADIM ADIM GALATASARAY’A

Swansea City’nin de talip olduğu 26 yaşındaki Narsingh'i ikna eden Galatasaray, Hollandalı yöneticilerle pazarlıklara başladı.

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Yasin Öztekin ile yollarını ayırmayı planlayan G.Saray yönetimi, PSV'nin başarılı sağ kanat oyuncusu Luciano Narsingh'i renklerine bağlamak için kararlı. Öncelikle Hollandalı oyuncu ile görüşen sarı-kırmızılılar, yıllık 1.7 milyon Euro'ya kadar çıkarak 26 yaşındaki isimle prensip anlaşmasına vardı. Yönetim, bu olumlu adımın ardından gözünü PSV'ye çevirdi. Narsingh'in sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Hollanda kulübünün, oyuncusunu satmaya sıcak baktığı biliniyor. 

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Futbolcusunu yüksek bir bonservisle satmayı planlayan PSV'ye, Galatasaray 3 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Yönetim, bu öneriyi sundu ancak Premier Lig takımlarından Swansea City de Hollandalı sağ açığa talip.Galatasaray sunduğu teklif ile bir adım öne çıkarken İngilizlerin bu rakamı arttırıp arttırmayacağı merak konusu. Swensea'nin yeni menajeri Paul Clement, “Narsingh listemizde ama ‘kesin transfer edeceğiz' diyemem” ifadesiyle Galatasaray’ın içini rahatlattı. Yönetim, PSV'den yanıt beklemeye başladı.

AMK Gazetesi
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