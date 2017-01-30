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Nani Premier Lig'e geri dönüyor

NANİ PREMİER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

İngiliz basını, Luis Nani'nin Premier Lig takımı Hull City'ye transfer olabileceğini öne sürdü.

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Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu Lazar Markovic ve Oumar Niasse'i kadrosuna katan Hull City'nin sıradaki hedefinin Luis Nani olduğu ifade edildi.

Premier Lig'de kümede kalma şansı veren Hull City'nin Portekizli teknik direktörü Marco Silva'nın vatandaşını kadroda görmeyi çok istediği ve ligde tutunabilmeleri için Nani'nin tecrübesi ve yeteneklerinden faydalanmak istediği belirtildi.
 
Hull City'nin öncelik olarak Nani'yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği, sezon sonunda da ligde kalması halinde 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabileceği kaydedildi.
 
Nani, sezon başında 8.5 milyon Euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'den İspanya La Liga takımlarından Valencia'ya transfer olmuştu. Nani, bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 14 maça çıkarken 2 gol ve 6 asist üretti.

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