ANA SAYFA
Nakoulma, Kayserispor ile sözleşmesini feshetti

NAKOULMA, KAYSERİSPOR İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Nakoulma, Kayserispor ile olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek feshetti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bu sezon Kayserispor'a transfer olan Prejuce Nakoulma, sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesini feshetti ve ülkesine gitti.

2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Mersin İdman Yurdu'nun küme düşmesinin ardından Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri karşılayamamıştı.
 
Kayserispor'dan özellikle ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan ve yönetim ile sürekli ters düşen Nakoulma, Ocak ayının gelmesiyle beraber alacaklarını gerekçe göstererek Kayserispor ile olan sözleşmesini fesh etti ve ülkesine gitti.  Nakoulma'nın Kayserispor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecekti.

Sporx

355
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ümit Karan’dan sürpriz adaylık duyurusuEmenike, Spartak Moskova'da !Talisca ve Aras Özbiliz ilk 11'de
Fenerbahçe'den Zabaleta hamlesiHatem Ben Arfa Fenerbahçe'ye...Fenerbahçe'den transferde 'hücum' hamlesi
Nakoulma, Kayserispor ile sözleşmesini feshettiAra transferde iki stoper birden !Muhammet Demir + 4 Milyon TL
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS