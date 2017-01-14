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Nakoulma Afrika Kupası'nda görücüye çıkıyor

NAKOULMA AFRİKA KUPASI'NDA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Bonservisi elinde olan Nakoulma, Afrika Kupası'nı bekleyip kendini göstermek istedi.

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4 Çin kulübü, Körfez bölgesinden 3 takım ve Avrupa'nın bazı önemli takımları Burkina Faso'lu oyuncuyu takip edecek.

Kayserispor'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Nakoulma, görücüye çıkıyor.

Afrika Kupası'nda Nakoulma'nın formasını giydiği Burkina Faso, bu gece Beşiktaşlı Aboubakar'ın takımı Kamerun ile karşılaşacak. Birçok teklif alan Nakoulma, Afrika Kupası'nı bekleyip kendini göstermek istedi. 4 Çin kulübü, Körfez bölgesinden 3 takım ve Avrupa'nın bazı önemli takımları Burkina Faso'lu oyuncuyu takip edecek.

Afrika Kupası boyunca cezbedici teklif olmaz ise Nakoulma kariyerini Türkiye'de Kayserispor dışında bir takımda sürdürmeyi planlıyor.

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