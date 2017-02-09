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Nadal’ın hayali Real başkanlığı

NADAL’IN HAYALİ REAL BAŞKANLIĞI

Real Madrid hayranlığıyla bilinen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, bir gün ‘Los Galacticos’a başkan olma hayali kurduğunu açıkladı.

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Real Madrid hayranlığıyla bilinen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, bir gün ‘Los Galacticos’a başkan olma hayali kurduğunu açıkladı.

En son Federer ile Avustralya Açık finalinde kapışan Nadal, Mundo Deportivo’ya verdiği demeçte, “En büyük hayallerimden biri bu kulübe başkan olmak ama bunun gerçekleşme ihtimali oldukça düşük. Çok iyi bir başkanımız var. Real Madrid’in şu an bana ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama gelecekte neler olacağını hiç kimse bilemez” sözlerini kullandı.

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