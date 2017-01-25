Mustafa Yumlu'dan 2.5 yıllık imza !

Akhisar Belediyespor, Rodallega transferinde Trabzonspor'dan aldığı 29 yaşındaki stoper Mustafa Yumlu'yla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde daha önce Arsinspor, 1461 Trabzon ve Eskişehirspor formaları da giyen, Süper Lig'de 138 maça çıkan Mustafa, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde takımla ilk antrenmana çıktı. Akhisar Belediyespor'da sakatlığı süren Soner ve apandisit ameliyatı olan Larsson takımdan ayrı çalıştı.



Cezalı Custodio, ligde Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacak. Ara transferde şimdiye kadar Olcan Adın, Daniel Larsson, Miral Samardzic, Kofi Adu ve Mustafa Yumlu'yu renklerine bağlayan yeşil siyahlılar Douglao, Sami, N'Guemo ve Rodallega'yla yollarını ayırmış oldu. Mustafa'nın gelişiyle defans hattında eleme yapılabilir.



Akhisar'ın kasasını Trabzonspor doldurdu



SPOR Toto Süper Lig'de yıldız golcüsü Hugo Rodallega'yı Trabzonspor'a satan Akhisar Belediyespor, son 3 sezonun ara transfer döneminde bu kulübe verdiği isimlerle hem kasasını, hem kadrosunu doldurmuş oldu.



Akhisar Belediyespor, 2014-15 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a gönderdiği Uğur Demirok'un bonservisi için 1.5 milyon TL'nin yanı sıra Kadir Keleş'i aldı. Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'a verilen Güray Vural'a karşılık Soner Aydoğdu ve Alper Uludağ, bonservisleriyle kadroya katıldı.



Yeşil siyahlıların geçen sezon başında İngiltere'nin Fulham takımından bedelsiz olarak transfer ettiği, özellikle geçen yıl Süper Lig'de attığı 19 golle yıldızlaşan Kolombiyalı Rodellaga ise giderken servet kazandırdı. Akhisar Belediyespor, 32 yaşındaki Rodallega'ya karşılık Trabzonspor'dan 1.6 milyon euro (6.4 milyon TL) bonservis bedelinin yanı sıra stoper Mustafa Yumlu'yu aldı. Akhisar Belediyespor, Rodallega'nın yerine yurtdışından yabancı bir golcü futbolcuyla doldurmak için temaslarını sürdürüyor.