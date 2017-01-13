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Mustafa Yumlu, Trabzonspor'dan ayrıldı

MUSTAFA YUMLU, TRABZONSPOR'DAN AYRILDI

Mustafa Yumlu, bordo-mavili takımdan ayrıldı.

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Trabzonspor'un, Hugo Rodallega transferinde Akhisar'a bir miktar paranın yanı sıra bonservisini vermeyi planladığı stoper Mustafa Yumlu, bordo-mavili takımdan ayrıldı.

Yumlu'nun Akhisar Bld ile transferindeki detayları görüşmek için pazartesi günü bir araya geleceği öğrenildi. Trabzonspor ile 2019'a kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoper, takımı ile 177 maça çıkıp 12 gol atmıştı.
 
Carl Medjani yeniden takıma dönmesi, transfer görüşmeleri sürdürülen Uruguaylı stoper Caceres'in transferinin gerçekleşmesi durumunda Mustafa Yumlu'nun ikinci yarıda forma giymesi çük düşük ihtimal olarak görünüyordu. Tecrübeli futbolcunun da bu durum nedeniyle Akhisar Belediyespor ile en kısa sürede anlaşarak yeni takımına katılması bekleniyor.

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