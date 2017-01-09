ANA SAYFA
Mustafa Yumlu Akhisar Belediyespor'da

MUSTAFA YUMLU AKHİSAR BELEDİYESPOR'DA

Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Mustafa Yumlu, Akhisar Belediyespor'la anlaşmaya vardı. 1-2 gün içinde imzaların atılacağı öğrenildi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Trabzonsporlu Mustafa Yumlu, Akhisar Belediyespor ile anlaştı. İmzaların 1-2 gün içerisinde atılacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da değişim rüzgarı devam ediyor. Ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Bordo Mavililer'de Mustafa Yumlu, Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor ile anlaştı.
 
Tecrübeli savunma oyuncusunun kendisini Akhisarsporlu yapacak imzayı 2 gün içerisinde atacağı ifade edildi.
 
Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yumlu transferinin Rodallega'nın takasında kullanılacağı öğrenildi.
 
Fanatik

118
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Advocaat'a süresiz kontrat !Hasan Ali'ye Celtic talip !Lens için Fenerbahçe'ye ret !
Trabzonspor'da başkanla Mehmet Ekici görüştüSergen Yalçın, o Beşiktaşlı'yı bitiriyorFenerbahçe'de 2 bomba birden
Rodallega Trabzonspor'daİnanılmaz pazarlık ! Tam 314 milyon TL...Şenol Güneş, Eto'o'ya sırtını döndü
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS