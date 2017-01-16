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Mustafa Reşit Akçay: Duvara tosladık

MUSTAFA REŞİT AKÇAY: DUVARA TOSLADIK

Mustafa Reşit Akçay, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçını değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor, evinde Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonra Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, “Genel olarak iyi mücadele ettiğimizi veriler gösteriyor. Taktik olarak geri kaldık. Ataklarımızın büyük bölümü duvara toslayan anlayışla geri geldi. Takımımın gücü ve istediği maçın içerisinde oldu. Rakibimizin ilk golü bulması bizim moralimiz bozdu. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum maçı kazandılar. Biz de kazanabilir miydik? Verilere göre evet… Ama oyunda taktik olarak üstünlük sağlayamadık” ifadelerini kullandı.

AMK Gazetesi
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