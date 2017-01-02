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Mustafa Kocabey sahalara geri döndü

MUSTAFA KOCABEY SAHALARA GERİ DÖNDÜ

"Papen Mustafa" olarak tanınan eski Galatasaraylı futbolcu Mustafa Kocabey, Çanakkale 1. Amatör Lig takımlarından Ayvacık Belediyespor ile sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'ın altyapısından yetişen 1992-1993 sezonunda, dönemin teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp tarafından A takıma alınan ve o dönem Fransızların ünlü golcüsü Jean-Pierre Papin'e benzetildiği için kendisine "Papen" lakabı takılan Mustafa Kocabey, Ayvacık Belediyespor forması giyecek.

42 YAŞINDA FUTBOLA DEVAM

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, belediye binasında yapılan imza töreninde yaptığı açıklamada, 42 yaşındaki Mustafa Kocabey'i takımda görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. "Papen Mustafa"nın geçmişteki futbol yaşamı ve başarısının ortada olduğunu ifade eden Şahin, "Türk futboluna emek vermiş bir arkadaşımızı, Ayvacık'ta sporseverlere izletecek olmaktan dolayı da gururluyuz." dedi. 

Mustafa Kocabey de sarı-kırmızılı formadan kopamadığını ve bu yüzden Çanakkale'nin amatör ligi takımlarından sarı-kırmızılı renklere sahip Ayvacık Belediyespor ile anlaştığını belirtti. 

Takım kaptanı Yüksel Çalışkan ise "Mustafa Kocabey'den öğreneceğimiz çok şey var. Takımımızda bir ağabey olacak. Onun önderliğinde Ayvacık Belediyespor'u eski başarılı günlerine kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.

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